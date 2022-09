🍀Familienflugtag am Modellflugplatz

Link kopiert

„Modellsport ist sinnvolle Freizeitgestaltung, denn Sinn und Spaß, viele verschiedene Fähigkeiten, wie Fingerfertigkeit, Handwerk, Elektronik und die Möglichkeit der Bewegung an der frischen Luft zeichnen unser Hobby aus“, heißt es auf der Website des MCB (Modellbauclub Brigantium) Bregenz. Einen Einblick in die Faszination des Modellfliegens bekommen alle Interessierten beim Sutterlüty Familienflugtag, am Samstag, 17. September 2022, von 10 bis 17 Uhr (Ausweichtermin bei Schlechtwetter: Sonntag, 18. September 2022) am Modellflugplatz des MCB (Königswiese, Lustenau). Organisiert wird der Tag vom Modellbauclub Bregenz gemeinsam mit weiteren Modellbauclubs aus Vorarlberg. Die VN verlosen fünf Wurfgleiter von Hobby Land in Lauterach – Johannes Büsel ist der Experte für alles rund um den Modellbau in Vorarlberg. Mitmachen können Sie ganz einfach online unter VN.at/mitmachen mit dem Kennwort „Familienflugtag“. Teilnahmeschluss ist der 15. September 2022. Die Gewinner können den Wurfgleiter direkt beim Sutterlüty Familienflugtag am 17. September 2022 abholen.