Jetzt kommt Bewegung in die heimische Firmenlandschaft! Der Business Run am Bodensee am 23. September 2022 in Bregenz ist das größte und sportlichste Wirtschaftstreffen der Region und das Teamevent des Jahres. Nichts schweißt Teams mehr zusammen: 5 km Laufen, Walken oder Spazieren, Netzwerken und der krönende Abschluss – das Oktoberfest. Das ist die perfekte Kombination für jedes Team. Nicht nur der 23. September steht dabei im Vordergrund, auch die gemeinsame Vorbereitung schweißt das Team zusammen. Dieses sportliche Event weckt den Teamspirit und hält die Mitarbeiter top motiviert und gesund.

Nach dem Lauf gibt es eine Siegerehrung, bei der die Firmen je nach Größe gewertet werden. Eines ist sicher: Auch nach dem Event werden die gemeinsamen Erlebnisse noch Highlights der ein oder anderen Kaffeepause sein. Die VN verlosen vier Startplätze für den Business Run Bodensee am Freitag, 23. September 2022 in Bregenz. Mitmachen können Sie online unter VN.at/mitmachen mit dem Kennwort „Business Run“. Teilnahmeschluss ist der 19. September 2022. Detaillierte Infos: b4run.at.