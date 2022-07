Das Varieté am Bodensee













Das Varieté am Bodensee verzaubert die Besucher vom 23. November bis 4. Dezember 2022 im Messequartier in Dornbirn unter dem Motto „Oh la la“. Nach zwei coronabedingten Absagen überraschen die Veranstalter Catrin und Heinz Wendel mit einer Neuauflage der Extraklasse. Akrobatik, Comedy und Kulinarik spielen dabei die Hauptrolle. „Das Programm wird humorvoll, artistisch und spektakulär. Wer sich für einige Stunden dem Alltagsstress entziehen und sich einen Abend voller Freude und Genuss mit Live-Unterhaltung gönnen möchte, kommt bei uns auf seine Kosten“, verspricht Catrin Wendel.VN-Abonnenten erhalten die Karten für die Aufführung am 30. November 2022 zum Vorteilspreis von 100 statt 110 Euro. Pro Vorteilskarte können maximal zwei ermäßigte Karten gekauft werden. Der Ticketverkauf läuft ausschließlich über www.varieteambodensee.at