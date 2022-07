🍀Armida – im Rahmen der Bregenzer Festspiele

Link kopiert

Im Opernstudio am Kornmarkt entführt heuer die Oper Armida in eine Welt überraschender Zauberei und leidenschaftlicher Beziehungskämpfe. Wie reagiert eine junge Frau, wenn ihr Geliebter durch Heldenfantasien imponieren will? Und wenn sie dem Sieger der bevorstehenden Schlacht als Belohnung versprochen wird? Diesem Taumel von Krieg und Betrug setzt Armida Liebe und Wahrheit entgegen, dafür bedient sie sich magischer Talente. Joseph Haydns Bühnenwerk erkundet die komplexen Gefühlswelten der Figuren in berührenden Arien und Ensembles. Virtuose Koloraturen und ergreifende musikalische Erzählungen bieten besondere Herausforderungen für die jungen Sängerinnen und Sänger des die im Dirigenten Jonathan Brandani einen erfahrenen Partner an ihrer Seite haben. VN-Abonnenten können 3 x 2 Karten gewinnen für „Armida“ am Freitag, 19. August 2022, 19.30 Uhr, im Theater am Kornmarkt in Bregenz. Mitmachen können Sie ganz einfach online mit dem Kennwort „Armida“ unter VN.at/mitmachen. Teilnahmeschluss ist der Freitag, 12. August 2022