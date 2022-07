Alpen Open Air Montafon 2022

Link kopiert

Die Vorfreude steigt: Am22. und 23. Juli findet das große AlpenOpen Air Montafon 2022 statt. Der Shootingstar der Schlagerszenekommt mit Harmonika und brandneuer Live-Band: Melissa Naschenweng,30 Jahre jung, aufgewachsen im Kärntner Lesachtal ist seit zwei Jahren mehr als nur eine Senkrechtstarterin im Musikmarkt. Auch Marina Marx gilt als Shootingstar und Powerlady. Die beiden Schlagerstars sorgen im Montafon für jede Menge Partylaune: Marina Marx am Freitag und Melissa Naschenweng am Samstag. VN-Abonnenten erhalten einen Rabatt von 5 Prozent auf alle Tickets für das Alpen OpenAir Montafon am Freitag, 22. Juli und am Samstag, 23. Juli 2022, von18 bis 24 Uhr in St. Gallenkirch. Einfach den Rabattcode AOAM2022_VN unter www.montafon.at im Warenkorbeingeben, der Rabatt wird direkt abgezogen. Die Aktion gilt nur bis Sonntag, 17. Juli 2022!