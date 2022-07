🍀 Dracula – Langenargener Festspiele

Link kopiert

Die Langenargener Festspiele bringen bis 8. August 2022 große Geschichten mit bewegten Gefühlen auf die Theaterbühne des Schlossparks. Vor der historischen Kulisse des Schloss Montforts und mit Blick auf den Bodensee werden Klassiker der Film und Literaturgeschichte erzählt. Im Abendprogramm sorgt „Dracula“ nach dem gleichnamigen Roman von Bram Stoker für spannungsgeladene und unterhaltsame Theatermomente gleichermaßen. Die Geschichte spielt an der Schwelle zum 20. Jahrhundert: Der Anwalt Jonathan Harker reist nach Transsylvanien zu Graf Dracula und verkauft ihm ein großes Anwesen in einem englischen Küstenort. Mit Draculas Ankunft in seiner neuen Heimat passieren plötzlich geheimnisvolle Morde. Der Mediziner Van Helsing nimmt mit einer Gruppe Vertrauter den Kampf gegen den Vampir auf. VN-Abonnenten können je zwei Karten gewinnen für „Dracula“ am Mittwoch, 27. Juli 2022, 19.30 Uhr, bei den Langenargener Festspielen – Sommertheater am Bodensee. Mitmachen können Sie online mit dem Kennwort „Dracula“ unter VN.at/mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 25. Juli 2022.