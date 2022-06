Mit Fahrrad und Schiff

Link kopiert

Radkreuzfahrt auf der Donau – gemütliche Ausflüge am ebenen Donau-Radweg und viel Komfort am rot-weiß-roten 1st- Class Schiff MS Primadonna – das bietet die Donaukreuzfahrt Passau- Budapest-Passau mit Radausflügen. Die Bilderbuchlandschaft der Wachau und des Nationalparks Donau-Auen ergibt mit den einmaligen Donaustädten Bratislava und Budapest genau die richtige Urlaubsmischung. VN-Abonnenten buchen die einwöchige Donaukreuzfahrt an zwei Terminen zum Sonderpreis und sparen 25 Prozent. Im Preis ab 675 Euro pro Person sind sieben Tage Vollpension in der Doppelkabine enthalten. Neben vielen anderen Extras erhalten die Reisenden ein Leihrad inkl. Satteltasche. Die verfügbaren Abreise- Termine zum VN-Sonderpreis sind: 8. und 15. Juli 2022. Details und Buchung: Donau Touristik GmbH, www.donau-touristik.info oder Tel.: 0732 2080 5001.