Link kopiert

Der Sommer kann kommen: Vom 7. Juli bis 14. August steigt das Poolbar Festival 2022! Mit „Kulturellem von Nischen bis Pop“ begeistert es fast sechs Wochen lang bis zu 25.000 Besucher aus Österreich und ganz Europa. Die Reichenfeldwiese und das Alte Hallenbad in Feldkirch werden dabei zum Hotspot für kulturelle Auseinandersetzungen, Design, Kunst, Livemusik, Clubnächte und Lebensfreude. VN-Abonnenten sparen 20 % Das Programm reicht vom familienfreundlichen Jazzfrühstück im Park über Kino unter Sternen, Kabarett, Literatur oder Design und dem beliebten Pool-Quiz bis hin zu langen Clubnächten und Konzerten renommierter Bands und solchen, die noch als Geheimtipp gelten. Unter dem Titel „Raumfahrtprogramm“ runden diskursive Veranstaltungen an speziellen Orten, vom Schwimmbad bis zum Leerstand, das kulturelle Angebot ab. Das Zusammenspiel von Programm-Vielfalt sowie den im Poolbar Generator entworfenen Architektur- und Designkonzepten ist die besondere Stärke des beliebten Festivals. Musikalisch präsentiert sich das Feldkircher Festival heuer mit beeindruckendem Line-up. Während die Sportfreunde Stiller bereits ausverkauft sind, stellt das Poolbar Festival 2022 eine Vielzahl neuer Acts vor, die das diesjährige Sommerprogramm in sämtliche Richtungen erweitern. Von Kabarett über nationale Stars bis hin zu internationalen Musikperlen und Dancefloorkrachern. VN-Abonnenten erhalten jeden Samstag 20 % Ermäßigung an der Abendkasse. Einfach die VN-Vorteilskarte an der Kasse vorweisen und bis zu zwei ermäßigte Karten kaufen. Der Preis ist gültig für das gesamte Abendprogramm. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Alle Infos zum Programm findet man unter www.poolbar.at