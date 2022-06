Link kopiert

Im Freudenhaus in Lustenau erwartet das Publikum ein abwechslungsreicher Mix – aus hochkarätigen Circus-Performances, Konzert-Highlights und Kabarett- Schmankerl. Im Juni verwandelt die australische Compagnie C!RCA das Freudenhaus in eine groĂźe Zirkusmanege und bewegt mit ihrer Performance „Humans“ Herz, Geist und Seele. Die BĂĽhne macht die Verletzlichkeit der hoch qualifizierten Akrobaten sichtbar. In einer spannenden Performance erlebt man ihre Menschlichkeit als erlösende Kraft in ihrer ganzen Stärke und feiert, was es heiĂźt, ein Mensch zu sein. C!RCA konzentriert sich alleinig auf die Kunst und präsentiert Shows, die die Grenzen der Zirkusform ĂĽberschreiten, die die Grenzen zwischen Bewegung, Tanz, Theater und Zirkus verwischen und daher ein einzigartiges Erlebnis sind. VN-Abonnenten können 3 x 2 Karten gewinnen fĂĽr die C!RCA-Ă–sterreichpremiere vom Mittwoch, 22. Juni bis Samstag, 25. Juni 2022, ab 20.30 Uhr, im Freudenhaus in Lustenau. Mitmachen können Sie ganz einfach online mit dem Kennwort „Circa“ unter VN.at/ mitmachen. Teilnahmeschluss ist der Freitag, 17. Juni 2022.