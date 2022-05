Online- Sprachkurs von Gymglish

Link kopiert

Endlich können wir wieder reisen und Urlaube weit weg von zuhause verbringen. Wie praktisch ist es da, wenn man Fremdsprachen beherrscht oder sich zumindest verständigen kann. Für VN-Abonnenten, die eine neue Sprache lernen oder ihre Fremdsprachenkenntnisse aufpolieren wollen, gibt es jetzt ein besonderes Angebot: Die VN schenken Ihnen einen Monat der besonderen Online-Sprachkurse von Gymglish. Die Kurse sind so aufgebaut, dass Sie motiviert bleiben und Ihre Lektionen regelmäßig machen: Sie erhalten jeden Tag eine kurze, humorvolle Lektion per E-Mail oder App. Eine spannende Geschichte mit viel Humor und Kultur erwartet Sie darin. 10 Minuten pro Tag reichen, um Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Der Inhalt wird persönlich für Sie zusammengestellt, damit Sie nur lernen, was Sie wirklich brauchen.Zur Auswahl stehen Englisch, Italienisch, Französisch und Spanisch.Sichern Sie sich jetzt einen Monat gratis – ohne automatische Verlängerung – und sparen dabei 59 Euro. Anmelden können Sie sich ganz einfach online unter bit.ly/gymglish_vn. Bitte tragen Sie dabei Ihre Abovorteilsnummer ein.