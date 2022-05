Link kopiert

Im Mehrkampf ist das Hypomeeting Götzis die unumstrittene Nummer 1. Jedes Jahr treffen sich die Besten der Besten im Möslestadion. Neben einem internationalen Starterfeld und mindestens drei Namen, die auch auf den Olympischen Podesten in Tokio vertreten waren, verspricht das diesjährige Hypomeeting Götzis vor allem Hochspannung und endlich wieder unvergessliche Leichtathletik- Momente live im Stadion vor gewohnter Zuschauerkulisse. Mit der Hörbranzerin Chiara-Belinda Schuler, Ivona Dadic und Sarah Lagger ist auch österreichische Frauenpower am Start. Auch aus dem Nachbarland Schweiz wird eine starke Delegation in Götzis vertreten sein. Nach ihren Olympischen Medaillen in Tokio kehren neben Damian Warner auch die Niederländerinnen Anouk Vetter und Emma Oosterwegel ins Mehrkampf- Mekka Götzis zurück.VN-Abonnenten können je zwei Karten gewinnen für das Hypomeeting am 28. und 29. Mai 2022 im Möslestadion in Götzis. Mitmachen können Sie ganz einfach online mit dem Kennwort „HYPO Meeting“ unter VN.at/mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 24. Mai 2022.