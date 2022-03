Link kopiert

Sie kommt nicht mit leeren Händen, wenn Stefanie Werger noch einmal die von ihr so geliebten Konzertbühnen Österreichs betreten wird. Die beliebte Sängerin wird ein neues Album präsentieren, welches mit gefühlvollen Balladen für Gänsehaut sorgen wird. „Langsam werd i miad“ ist nicht nur der Titel ihrer CD, sondern auch ihrer Tournee.VN-Abonnenten besuchen das Konzert von Stefanie Werger am Donnerstag, 26. Mai 2022, 20 Uhr, im Festspielhaus Bregenz zum Vorteilspreis. Einfach die VN-Vorteilskarte vorweisen und bis zu zwei ermäßigte Karten lösen.KATEGORIE 1 55,61 statt 66,90 EuroKATEGORIE 2 51,53 statt 61,90 EuroKATEGORIE 3 47,44 statt 56,90 EuroKATEGORIE 4 43,36 statt 51,90 Eurozzgl. VorverkaufsgebührenRabattvorteile sind mit der VN-Vorteilskarte in angegebenen Verkaufsstellen vor Ort einlösbar. Vorverkaufsstellen für Tickets gibt es in allen Raiffeisenbanken und Sparkassen. Weitere Vorverkaufsstellen unter: oeticket.com, laendleticket.com, v-ticket.at