Wenn der letzte Schnee schmilzt und die Natur aus dem Winterschlaf erwacht, ist auch wieder die Zeit f√ľr die pr√§chtigsten SCHAUpl√§tze in der Region. Die SCHAU! – die Vorarlberger Fr√ľhjahrsmesse l√§dt vom 7. bis 10. April 2022 ein, den Fr√ľhling im Messequartier Dornbirn mit allen Sinnen zu erleben. Mitmachen und 2 Karten gewinnen Fr√ľhlingsfrische auf f√ľnf gro√üen SCHAUpl√§tzen.Eingebettet in ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gibt es viel zu entdecken. Die Bandbreite an Ideen um Haus, Garten, Freizeit und Lifestyle ist riesig. Die Aussteller geben in den SCHAUpl√§tzen Freizeit, Mobilit√§t, Garten, Wohnen und Genuss zahlreiche Inspirationen, pr√§sentieren die neuesten Trends und laden zum Verweilen und Genie√üen ein. Am Samstag verwandelt sich das Freigel√§nde Nord auf der SCHAU! in die Speed-Grill-Area f√ľr Hobby- Griller ab 18 Jahre. Bei der 1. Mohrenbr√§u Speed-Grill-Challenge mit Jumbo Schreiner dreht sich alles um Spa√ü, Geschicklichkeit, etwas Sportlichkeit und Grillkunst ‚Äď und das auch noch f√ľr einen guten Zweck. Das Freigel√§nde S√ľd wird bei der SCHAU! zur Street Food- Area. Ob mild oder scharf, kalt oder warm, herzhaft, vegetarisch oder s√ľ√ü ‚Äď die Geschm√§cker der gro√üen weiten Welt sind auf der SCHAU! zu finden. Wer die Trends der kommenden Saison erfahren m√∂chte, sollte beim SCHAUplatz Freizeit vorbeischauen. Hier dreht sich alles um Fashion, Style, Accessoires, Freizeit und Reisen.VN-Abonnenten k√∂nnen zwei Eintrittskarten f√ľr die SCHAU! – die Vorarlberger Fr√ľhlingsmesse vom 7. bis 10. April 2022 in Dornbirn gewinnen. Mitmachen k√∂nnen Sie ganz einfach online mit dem Kennwort ‚ÄěSCHAU!‚Äú unter VN.at/mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 1. April 2022.