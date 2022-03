50 Jahre live – Wolfgang Ambros

Link kopiert

Mehr als 50 Jahre ist es nun her: 1971. Mit „Da Hofa“ belegt Wolfgang Ambros wochenlang die Nummer 1 der österreichischen Charts. 2022: Mit seiner Band, der legendären ‚No 1‘ im Rücken steht Wolfgang Ambros in den großen Hallen des Landes endlich wieder in voller Formation vor seinen Fans. Das Motto: 50 Jahre Live! Fünfzig Karrierejahre dürfen gefeiert werden, dazu auch noch ein runder Geburtstag. Im März 2022 begeht Wolfgang Ambros seinen 70er und beschenkt sich mit einer Live-Tournee. Am Mittwoch, 18. Mai 2022, 20 Uhr, gastiert der „Wolfgang der Nation“ im Festspielhaus Bregenz. VN-Abonnenten besuchen das Konzert zum Vorteilspreis.