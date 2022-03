🍀 The Best – Das Musical













„Simply The Best“ schildert mit viel Live-Musik und beeindruckenden Szenen zwei Stunden lang das bewegte Leben von Tina Turner: von Anfangserfolgen, der harten Zeit mit einem drogensüchtigen und gewalttätigen Ehemann, dem Scheitern einer großen Liebe und schließlich, nach der Trennung, Tinas Neuanfang und raketenartiger Aufstieg in den 80ern bis hin zur Filmmusik von „James Bond 007-Goldeneye“ Mitte der 90er. Die „Tina Turner Story“ ist eine Hommage an die Ausnahmekünstlerin, die ein halbes Jahrhundert Rock-Geschichte geprägt hat. VN-Abonnenten können 5 x 2 Karten gewinnen für „Simply The Best – Das Musical“, am Mittwoch, 27. April 2022, 20 Uhr, im Festspielhaus Bregenz. Mitmachen können Sie ganz einfach online mit dem Kennwort „Tina Turner“ unter VN.at/mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 20. April 2022.