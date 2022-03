🍀 Folk live im Löwensaal in Hohenems

Link kopiert

Jenn Butterworth, Hannah Rarity und Ryan Young bescheren bereits solo ein großartiges Musikerlebnis. Wenn sich aber diese drei fantastischen Musiker für einen Konzertabend zusammenfinden, dann ist Gänsehaut-Feeling pur garantiert! Die in Glasgow beheimatete Folkgitarristin und Sängerin Jenn Butterworth ist eine der bemerkenswertesten Musikerinnen Schottlands und tritt regelmäßig mit einer Vielzahl von Künstlern auf. Oft ist sie mit Ryan Young, einem der Elite-Fiddler Schottlands „on the road“. Bei dieser Tour wird Young nicht nur Tunes spielen, sondern auch eine der schönsten Stimmen Schottlands begleiten: Hannah Rarity. Mit ihrem warmen Timbre zaubert sie Bilder aus Schottland auf die Bühne. Gemeinsam rockt das Trio die Bühne des Löwensaal und bringt schottisches Flair nach Hohenems. VN-Abonnenten können 5 x 2 Karten gewinnen für das Konzert von „Butterworth, Rarity & Young“ am Mittwoch, 30. März 2022, um 20 Uhr (Nachholkonzert von 2021). Mitmachen können Sie ganz einfach online mit dem Kennwort „Butterworth“ unter VN.at/ mitmachen. Teilnahmeschluss ist am Freitag, 25. März 2022.