Entstanden 1836 ist Büchners einziges Lustspiel zugleich die Parodie auf ein Lustspiel. „Leonce und Lena“ beginnt als scheinbar klassische Verwechslungskomödie: Prinz Leonce aus dem Königreich Popo soll Prinzessin Lena aus dem benachbarten Königreich Pipi heiraten. Unabhängig voneinander flüchten beide vor einer arrangierten Ehe und verlieben sich inkognito ineinander. Und müssen feststellen, dass mit ihrer Liebessehnsucht weder dem Schicksal noch der Staatsräson zu entkommen ist.Mit „Leonce und Lena“ lotet das Vorarlberger Landestheater aus, welche Botschaften Büchner heute noch für uns haben kann: Über Auflehnung gegen das, was ist, über den Mut zu träumen und über die Fähigkeit, sein Schicksal mit einem Lächeln anzunehmen – wenn’s denn wirklich nicht anders geht.VN-Abonnenten können je zwei Karten gewinnen für die Aufführung von „Leonce und Lena“ am Mittwoch, 23. Februar 2022, 19.30 Uhr, im Vorarlberger Landestheater in Bregenz. Mitmachen können Sie ganz einfach online mit dem Kennwort „Leonce und Lena“ unter VN.at/mitmachen. Einsendeschluss ist der 16. Februar 2022.