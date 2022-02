Link kopiert

Sportlich wurden beim SCR Altach in der zurückliegenden Winterpause viele Weichen gestellt. Nun ist es fix: Die Mannschaft darf zum Start in die Mission Klassenerhalt 2021/22 auf die Unterstützung des 12. Mannes auf der Tribüne bauen. Die aktuell gültige Corona- Maßnahmenverordnung lässt es zu, dass der SCRA sein Auftaktspiel in die Frühjahrssaison gegen FK Austria Wien vor bis zu 2.000 Zuschauern in der CASHPOINT Arena austrägt. Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht. Besonders erfreut darüber zeigt sich die Mannschaft. Tino Casali spricht seinen Teamkollegen aus der Seele: „In vielen Gesprächen innerhalb der Mannschaft war der Wunsch, im Frühjahr vor Zuschauern spielen zu können, ein großes Thema. Wir stehen vor einer sehr herausfordernden Aufgabe, bei der unser 12. Mann das Zünglein an der Waage sein kann!“VN-Abonnenten können je zwei Sitzplätze für das Spiel SCR Altach gegen FK Austria Wien am Samstag, 12. Februar 2022, 17 Uhr, gewinnen. Mitmachen können Sie ganz einfach online mit dem Kennwort „SCR Altach“ unter VN.at/mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 11. Februar 2022.