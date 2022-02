💘 Blumen-Abo gewinnen

Link kopiert

Sag´s durch die Blume: Valentinstag ist das Fest der Blumengeschenke. Keine Frage: Rote Rosen sind der Inbegriff der Liebe und ein absoluter Valentinstag- Klassiker. Doch auch andere Blumen wie Lilien, Chrysanthemen oder Tulpen sorgen für romantische Gefühle am Fest der Liebenden. Jeden Monat ein Blumenstrauß Blumen, Geschenke, Liebesbriefe – das gehört für viele Paare zum 14. Februar dazu. Doch woher kommt der Valentinstag? Namensgeber ist wohl der Heilige Valentin, ein frühchristlicher Märtyrer. Der Sage nach soll Bischof Valentin von Terni begeisterter Gärtner gewesen sein. Verliebten jungen Paaren, die an seinem Klostergarten vorbeigingen, schenkte er eine Blume und soll sie auch gleich christlich getraut haben. Diese Ehen soll unter einem besonders guten Stern gestanden haben. Dies missfiel Kaiser Claudius, der den späteren „Schutzpatron der Liebenden“ enthaupten ließ.Auch heuer werden wir den Menschen, die wir lieben am 14. Februar mit Blumen und kleinen Aufmerksamkeiten eine Freude machen. Für Abonnenten der Vorarlberger Nachrichten gibt es eine besondere Überraschung: Sie können gleich ein Blumenabo für ein ganzes Jahr gewinnen! Jeden Monat bekommen Sie einen Blumenstrauß von Bauer Gärtnerei und Blumen ins Haus geliefert. Die Floristinnen von Blumen Bauer zum Roten Haus setzen auf Phantasie und Natürlichkeit. Im Herzen von Rankweil gestalten sie im Einklang mit den Jahreszeiten Sträuße, Kränze und Florales in jeder Form.Der glückliche Gewinner der VN-Verlosung bekommt ein Blumenstrauß-Abo über 12 Monate im Gesamtwert von 480 Euro! Mitmachen können Sie ganz einfach online unter VN.at/Valentinstag. Teilnahmeschluss ist der Montag, 14. Februar 2022. Der Gewinner wird per Los ermittelt.