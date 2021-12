Im VIP-Team beim „Weißen Ring“ starten

Link kopiert

Es ist vor allem die Begeisterung, die zählt, wenn in Lech Zürs am 15. Jänner 2022 wieder 1.000 konditionsstarke Wintersportlerinnen und Wintersportler in eines der längsten und auch legendärsten Rennen der Welt starten. Auf der Jagd nach der persönlichen Bestzeit und einem der vorderen Plätze gilt es bei „Der Weiße Ring – Das Rennen“ 22 Kilometer und 5.500 Höhenmeter zu bewältigen.Los geht es frühmorgens am Rüfikopf in Lech. Die erste Etappe führt die Teilnehmenden über den Schüttbodenlift, die Trittalpbahn und die berüchtigte Hexenboden- Piste nach Zürs. Mit der neuen Seekopf- und Madlochbahn folgt der nächste große Aufstieg auf 2.444 Meter Seehöhe. Dort beginnt der wohl anspruchsvollste Teil des Rennens mit der Abfahrt über die fast fünf Kilometer lange Skiroute „Madloch“ nach Zug. Mit der ebenfalls neuen Zuger Bergbahn geht es für die konditionsstarken Wintersportler zur letzten Etappe, die über die Kriegeralpe nach Oberlech und die Schlegelkopf Talabfahrt schließlich zurück nach Lech ins Ziel führt. VN Abonnenten können Teil des VIP Teams, angeführt von Marc Girardelli, werden. Bewerben können Sie sich als Duo – bestehend aus einer Frau und einem Mann. Die Plätze werden vergeben an konditionsstarke Paare, Freunde, aber auch z. B. Mutter mit Sohn oder Vater mit Tochter. Das Gewinnpaket umfasst für je zwei Personen zwei Übernachtungen, sowie Startplätze und Ski-Tagestickets. Das Programm startet am Donnerstag, 13. Jänner mit der neuen REMUS Team Challenge. Bevor am Samstag, 15. Jänner das eigentliche Rennen startet, stehen am Freitag Startnummernausgabe und Streckenbesichtigung auf dem Programm. Bewerben können Sie sich ganz einfach online unter VN.at/weisserring.