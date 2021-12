Album-Präsentation Laura Bilgeri

Link kopiert

Wie bei allen hat das Coronavirus auch die Pläne von Laura Bilgeri durcheinander gebracht. Den ersten Lockdown verbrachte sie statt in Los Angeles und New York lieber in Vorarlberg und entschloss sich, bei Armin Webers Theatergarage einen Live-Stream Gig zugunsten von Künstlern zu singen. Bei der Suche nach einem Begleiter traf sie auf Christof Waibel, der nicht lange zögerte und begeistert zusagte. Das Duo Bilgeri/ Waibel überzeugte bei seinem allerersten Auftritt – über 4000 Leute sahen die Darbietung. Es folgten mehrere Auftritte und im zweiten Lockdown im November 2020 lud Tonmeister Little Konzett zu einer Studio Live Session in die Little Big Beat Studios nach Eschen ein. Aus dem aufgenommen Material gibt es nun ein Live-Album welches am 13. Jänner 2022 im Löwensaal auch live vor Publikum präsentiert wird. VN-Abonnenten können 5 x 2 Karten gewinnen für die Albumpräsentation „Studio Live Session“ am Donnerstag, 13. Jänner 2022, 20 Uhr, im Löwensaal Hohenems. Mitmachen können Sie ganz einfach online mit dem Kennwort „Studio“ unter VN.at/mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 10. Jänner 2022.