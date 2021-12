Link kopiert

Nach dem Lockdown freuen wir uns auf Kultur – zum Beispiel auf das Beatles-Musical, das am 24. April 2022 in Bregenz gastiert. Das Quartett „Twist & Shout“ lässt im Erfolgsmusical den Mythos der legendären Pilzköpfe auferstehen und gibt mit über 30 Hits nahezu alle unsterblichen Lieder der Fab Four zum Besten.VN-Abonnenten erhalten ermäßigte Karten für „All you need is love! – Das Beatles-Musical“ am Sonntag, 24. April 2022, 19 Uhr, im Festspielhaus Bregenz. Einfach die VN-Vorteilskarte vorweisen und bis zu zwei ermäßigte Karten kaufen.ALL YOU NEED IS LOVEKATEGORIE 1 67,55 statt 81,50 EuroKATEGORIE 2 58,66 statt 70,50 EuroKATEGORIE 3 49,63 statt 59,90 EuroKATEGORIE 4 40,73 statt 48,50 Eurozzgl. Vorverkaufsgebühren