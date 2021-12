Tablet und VN-Digital zu Weihnachten

Link kopiert

– Machen Sie sich oder Ihren Lieben das perfekte Geschenk zu Weihnachten: Exklusiv zum Fest der Feste können Sie die VN-Digital mit einem Tablet Ihrer Wahl zum Vorteilspreis bestellen. Sie haben die Wahl zwischen dem Apple iPad (9. Generation) und dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Digitaler Qualitätsjournalismus Lesen Sie die VN-Digital (E-Paper, VN.at und V+) zu Weihnachten auf Ihrem neuen Tablet. Sie haben die Wahl zwischen zwei Geräten und können sich für Ihren Favoriten entscheiden. Das neue Apple iPad Wi- Fi, 64 GB, space grau, 10.2“ punktet mit ganz viel Power, einer noch besseren Bildschirmauflösung und einer ausnehmend guten Ultraweitwinkel- Frontkamera. Es hat den leistungsstarken A13-Bionic-Chip und funktioniert mit dem Apple- Pencil und dem Smart-Keyboard. Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 64 GB, in Oxford Grey überzeugt mit seinen leistungsstarken Tools. Neben dem 26,31 cm/10,4 Zoll Display und einem schlanken Design verfügt es über die neue One UI 3 von Samsung und ist mit dem mitgelieferten S-Pen schnell einsatzbereit. Für das Apple iPad 9. Generation inklusive VN-Digital zahlen Sie nur 18,90 Euro pro Monat. Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite inklusive VN-Digital gibt es für Sie bereits um 17,90 Euro pro Monat.Mit den VN-Digital haben Sie Zugriff auf das E-Paper, das neue Premium- Nachrichtenportal VN.at sowie auf V+. Die Angebote gelten für Abonnenten der täglichen gedruckten Zeitung und haben eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Bestellen können Sie unter VN.at/tablet21 oder telefonisch unter 05572 501- 505. Das Apple iPad wird direkt zu Ihnen nach Hause geschickt, das Samsung Galaxy Tab bekommen Sie gegen Vorlage eines Gutscheins in den Media-Markt-Filialen in Vorarlberg.