🍀Raclette oder mit Fondue?

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür. Bei der Planung stellt sich jedes Jahr die gleiche Frage: Fondue oder Raclette? Für beide Klassiker gibt es eingeschworene Fans, aber auch solche, die gerne wechseln. Worauf die Wahl auch fällt – eines steht fest: Beide Gerichte liegen in der kulinarischen Beliebtheitsskala an den Festtagen rund um Weihnachten und Neujahr ganz weit oben. Wir möchten nun wissen, wie die VN-Leserfamilie tickt. Gehören Sie eher zur Raclette- oder zur Fon due-Fraktion? Stimmen Sie ab und gewinnen Sie mit etwas Glück ein hochwertiges Raclette- oder Fondueset im Wert von bis zu 139,90 Euro von Frühauf in Bregenz. Verlost werden zwei elektrische Fondue-Sets von WMF im Wert von je 104,99 Euro und zwei Raclette Sets von Stöckli für sechs Personen im Wert von 139,90 Euro.Abstimmen und am Gewinnspiel teilnehmen können Sie ganz einfach online unter VN.at/gewinnspiel. Teilnahmeschluss ist der 22. Dezember 2021. Die Gewinner werden gezogen und zu Weihnachten per E-Mail oder telefonisch verständigt. Wir wünschen Ihnen viel Glück!