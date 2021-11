VN empfehlen und Vignette 2022 sichern!

Link kopiert

Das Jahresende rückt näher – und mit ihm auch das Ablaufdatum der Autobahnvignette 2021. VN-Abonnenten, die jetzt die Vorarlberger Nachrichten weiterempfehlen und einen neuen Abonnenten gewinnen, sichern sich und dem neuen Leser eine gratis Vignette 2022 für Österreich.Das neue Vignettenjahr 2022 leuchtet in der Farbe Marille. Wie jedes Jahr wurden die Vignettentarife gemäß den gesetzlichen Vorgaben angepasst – somit kostet die PKW-Jahresvignette für 2022 93,80 Euro. Wie alle Mauteinnahmen fließen die Einnahmen aus dem Vignettenverkauf von der Asfinag in Betrieb, Bau, Erhaltung und Verkehrssicherheit im insgesamt 2249 Kilometer umfassenden österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetz. Wenn Sie sich das Geld für die Jahresvignette 2022 sparen wollen, dann teilen Sie doch einfach Ihre Begeisterung für die Vorarlberger Nachri chten mit Noch-nicht-Lesern. Exklusive Artikel, regionaler Journalismus und tiefgründige Geschichten aus Vorarlberg – erzählen Sie Ihren Bekannten, was Sie an den VN schätzen. Vielleicht, dass Sie immer bestens darüber informiert sind, was in Vorarlberg und der Welt los ist – und das aus zuverlässiger Quelle? Reden Sie auch über die flexiblen Möglichkeiten von VN. Digital und die vielen Extras von VN.at und V+.Für den neuen Leser gibt es das VN-Premium-Jahresabo inklusive Vignette 2022 um nur 43,19 Euro monatlich. Zur VN-Premium gehören die gedruckte Zeitung, das E-Paper sowie die Premium-Online- Portale VN.at und V+. Weitere Infos und Bestellung ab sofort unter: VN.at/leserwerben oder telefonisch unter 05572 501-500 oder per E-Mail an abo@vn.at. Die Vignette bekommen Sie und der neue Leser per Einschreiben zugeschickt.