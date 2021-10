Link kopiert

Frank Sinatra gilt bis heute als einer der größten Entertainer der Welt: Seine Songs wie „My Way", „Strangers In The Night" oder „New York, New York" machten ihn unsterblich. Glamourös war sein Leben auf den Bühnen der ganzen Welt, leidenschaftlich waren seine Ehen mit Nancy Barbato, Ava Gardner oder Mia Farrow, geheimnisvoll seine Beziehungen zur Mafia und zur Politik.Frank Sinatra war ein Mann, auf den alle denkbaren Superlative Anwendung finden. Mit über 1.800 Songaufnahmen, 60 Filmrollen, neun Grammys und einem Oscar sprengt er bis dato alle Rekorde der Unterhaltungsbranche. „That's Life – Das Sinatra-Musical" von Erfolgsproduzent Oliver Forster zeigt in beeindruckenden Bildern Sinatras Karriere, thematisiert aber auch die Schattenseiten seines mondän scheinenden Lebens. Die Las Vegas-Show präsentiert „Frankie Boy's" größte Hits und versetzt die Zuschauer zurück in die legendäre Zeit des Swings mit seinen Big Bands. Dem Publikum bietet sich ein Abend voller Glamour, mitreißender Big-Band-Sounds, quirliger Tanzszenen und packender Unterhaltung.