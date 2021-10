Link kopiert

…, das sieht man doch – 2021 wäre der Künstler Sigmar Polke 80 Jahre alt geworden. Der Zürcher Autor Gerhard Meister hat aus diesem Anlass einen Theatertext für das Vorarlberger Landestheater geschrieben. Es wird über Kunst geredet – darüber, was einen Künstler ausmacht, was er tut und in welchem Verhältnis zur Gesellschaft sein Schaffen steht. Der große Sigmar Polke beschäftigte sich ein ganzes Künstlerleben lang mit diesen Fragen. Mit seiner Arbeit forschte er danach, was Kunst ist, was Kunst kann. Als Artifex Doctus verfügte er über einen weiten kunsthistorischen Horizont. Als Universal interessierter setzte er sich aber ebenso mit der Physik von Farben und optischen Effekten auseinander, untersuchte die materielle Basis der Kunst und damit des Geistes, der in ihr steckt. Sie kennen Polke nicht? Dann lernen Sie ihn kennen.Die VN verlosen je zwei Karten für „Wir reden über Polke, das seht man doch!“ am Mittwoch, 10. November 2021, 19.30 Uhr, im Vorarlberger Landestheater in Bregenz (Großes Haus). Mitmachen können Sie ganz einfach online mit dem Kennwort „Polke“ unter VN.at/mitmachen. Teilnahmeschluss ist der 5. November 2021.