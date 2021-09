Link kopiert

Zum Auftakt der Saison bringt das Vorarlberger Landestheater einen Klassiker der Weltliteratur: Sophokles‘ Drama „König Ödipus“, in einer Inszenierung von Johannes Lepper.Die Geschichte ist so bekannt wie schnell erzählt: Ödipus, König von Theben, Befreier des thebanischen Volks von der tyrannischen Sphinx, wollte vor einer Prophezeiung fliehen, wollte nicht die entsetzliche Schuld auf sich laden, die ihm prophezeit war – und wurde doch schuldig. Ein grausames Schicksal, verhängt von fühllosen Göttern, für das Ödipus selbst keine Verantwortung trägt?! Bedeutet denn Nichtwissen: nicht verantwortlich sein – oder sind wir nicht vielmehr mitverantwortlich für unser Nichtwissen, weil wir hätten wissen können? Womöglich beginnt unsere Verantwortung weit früher, als wir uns eingestehen … Sophokles‘ uraltes Familiendrama erzählt die Geschichte eines Mannes, der, als er seine Verblendung erkennt, diese blutig real werden lässt, wie einen Krimi: Wer ist der schuldbeladene Mensch, dessentwegen die Seuche im Land wütet? Wie Zeuginnen und Zeugen vor Gericht treten all diejenigen auf, die das Geheimnis enthüllen können. Ödipus jedoch will die Wahrheit nicht sehen; eher beschuldigt er Teiresias, den Überbringer der Botschaft, und seinen Schwager Kreon des Verrats. Immer tiefer verstrickt sich Ödipus in seine Lebenslüge.VN-Abonnenten können exklusiv je zwei Karten gewinnen für die Aufführung von „König Ödipus“ am Sonntag, 3. Oktober 2021, 19.30 Uhr, im Vorarlberger Landestheater (Großes Haus) in Bregenz. Mitmachen können Sie ganz einfach online mit dem Kennwort „Ödipus“ unter VN.at/mitmachen. Teilnahmeschluss ist der Donnerstag, 30. September 2021.