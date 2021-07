Das Varieté am Bodensee













– seit 14 Jahren ist das Varieté am Bodensee fixer Bestandteil der Vorarlberger Veranstaltungsszene. Die Gastgeber Catrin und Heinz Wendel haben klein angefangen und sind mit einem begeisterten Publikum stetig gewachsen. „Varieté ist die Feinform zwischen Zirkus, Theater und Kabarett verbunden mit einem kulinarischen Erlebnis“, erklärt Heinz Wendel.Vom Eintreffen in der schicken Bar bis zum Verlassen des stilvollen Ambientes genießen die Gäste fünf bis sechs Stunden Entertainment auf höchstem Niveau! Heuer wird das komplette Abendprogramm inklusive Menü erstmals auch über Sonntagmittag – genannt Matinee – angeboten. Im Programm „WUMBABA“ (sprich wunderbar!) wechseln spektakuläre Artistik- und Musik-Darbietungen mit Momenten großer Komik. Dazwischen serviert das MO-Catering-Team ein raffiniert abgestimmtes 3-Gang- Menü! Kartenverkauf ausschließlich über www.varieteambodensee.at Für den VN-Spezialabend am Mittwoch, 1. Dezember2021, 19 Uhr, können VN-Abonnenten zwei Karten zum Vorteilspreis kaufen und sparen dabei 9 Euro pro Karte. Einfach den Gutscheincode „vn“ im Warenkorb eingeben und die VN-Abonummer ergänzen.Kartenverkauf ausschließlich über www.varieteambodensee.at