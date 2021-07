Auf zum Poolbar-Festival nach Feldkirch

Link kopiert

Kurz vor Beginn des 28. Poolbar-Festivals gab es gute Nachrichten für Poolbar-Fans: Gemäß den neuen gesetzlichen Regelungen sind neben den geplanten Open-Air-Veranstaltungen auch Veranstaltungen im Alten Hallenbad möglich. Die Verantwortlichen setzten alles daran, um das Programm kurzfristig um Livegigs und Clubnächte zu erweitern. Neue Headliner wie Milow wurden für die Open-Air-Bühne gebucht. Los geht es diesen Donnerstag, 8. Juli mit James Hersey und Why-Y.Einfach die VN-Vorteilskarte an der Abendkasse vorweisen und bis zu zwei ermäßigte Tickets kaufen.Diesen Freitag, 9. Juli, 19 Uhr (Einlass: 17 Uhr) steht der Vorarlberger Musikpreis Sound@V 2021 auf dem Programm. Vorarlberger Bands und Musiker performen live und werden in folgenden Kategorien ausgezeichnet: Pop/Rock, Alternative/ Singer-Songwriter, Open Pool, Newcomer, Publikumsliebling, Mundart und ein Preis fürs Lebenswerk. Nächste Woche Freitag, 16. Juli, spielt die südafrikanische Singer-Songwriterin Alice Phoebe Lou in Feldkirch.