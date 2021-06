🍀 Kinderkurzfilmfestival bei der Alpinale

Link kopiert

36. ALPINALE Kurzfilmfestival vom 10. bis 14. August 2021 in Bludenz. „Fabelhafte Kurzfilme unter Sternen“ werden auch heuer wieder bei der Alpinale in Bludenz gezeigt. Die Veranstalter stecken mitten in den Vorbereitungen und freuen sich, ein abwechslungsreiches Programm anbieten zu können.Für junge Filmfans ab 8 Jahren gibt es ein eigenes Programm. Beim Kinderkurzfilmfestival der Alpinale werden speziell Kurzfilme für Kinder ausgesucht und vorgeführt. Alle Kurzfilme sind entweder auf Deutsch gesprochen oder ohne Dialog. Die Kinder können nach dem Filmblock selbst für ihren Lieblingsfilm abstimmen und vergeben somit das Goldene Einhorn in der Kategorie Bester Kinderkurzfilm.Der Kinderfilmnachmittag findet am Freitag, 13. August 2021, um 15 Uhr (Einlass: 14.30 Uhr) im Remisesaal in Bludenz statt. Auf dem Programm stehen folgende acht Filme: Der kleine Vogel und die Bienen, Le Doigt de la mort, Zebra, Die Schneekönigin, ZinZin, Astralium, Boat Nr.5 und Die Wolfsbande.Die VN verlosen 5 x 4 Karten für das Alpinale Kinderkurzfilmfestival am Freitag, 13. August 2021. Einfach online mitmachen unter VN.at/ mitmachen und mit dem Kennwort „Alpinale“ gewinnen.