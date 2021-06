Gartenschau in Lindau













Bis zum 26. September 2021 sind Lindau und die Region Gastgeber der Bayerischen Gartenschau. Willkommen in einer neuen Inselwelt! Sie verwandelt die Stadt in ein sinnliches Erlebnis aus Gärten, Wasser und Panorama. Die Hintere Insel Lindau wird dauerhaft zum grünen Gartenstrand umgestaltet und zeigt ihre landschaftliche Schönheit. Darüber hinaus schaffen die Naturerlebnisse in Weiler, Scheidegg und Schlachters eine ganze Gruppe von weiteren Attraktionen für Bewohner und Besucher.Einfach die VNVorteilskarte vorlegen und vom Abovorteil profitieren. Pro Abonnent können zwei Karten zum Sonderpreis gekauft werden. Die Kassen der Gartenschau sind täglich von 9 bis 18 Uhr besetzt (ab 21. Juni von 9 bis 19 Uhr).