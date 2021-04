Link kopiert

Jetzt im Vorarlberger Landestheater in Bregenz – ein genialisches Talent in einer Welt der geistigen Enge, zwischen der unbarmherzigen Härte eines Bergbauernlebens m frĂĽhen 19. Jahrhundert und der entrĂĽckten Sphäre der Musik, der Kunst. Zwischen Liebe und Verrat, zwischen wildem Schaffensdrang und unstillbarer Todessehnsucht. Als das Erstlingswerk des in Bregenz geborenen Robert Schneider 1992 erschien, war es nichts weniger als eine literarische Sensation. Die Regisseurin und Choreographin Teresa Rotemberg entwickelt eine BĂĽhnenversion von SCHLAFES BRUDER, die Erzählung, Drama und tänzerische Ausdrucksformen verbindet.Ganz einfach online mitmachen und gewinnen mit dem Kennwort „Schlafes Bruder 7.5 oder Schlafes Bruder 9.5.“ unter VN.at/mitmachen! Einsendeschluss: 5. Mai 2021.