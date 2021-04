Link kopiert

„Noch nie waren Lachen und eine inspirierende Unterhaltung so wichtig wie heute“, sagt Festivalpräsident Günter Bucher und freut sich auf die diesjährige Ausgabe des Homunculus Figurentheaterfestivals. Am Samstag, 8. Mai 2021, 18 Uhr, steht „Nibelungen: Sex & Crime“ im Palasthof Hohenems auf dem Programm. Zwei passionierte Schatzsucher erwecken Sigfried und Hagen zum Leben und die Verwicklungen um Liebe und Betrug nehmen ihren Lauf. Ein infernalisches Duo zeigt hier ein Stück Geschichte, wie es so wohl noch nie zu sehen war.VN-Abonnenten sehen dieses Stück zum Sonderpreis von 15,80 statt 19 Euro. Einfach beim Kartenkauf die VN-Vorteilskarte vorweisen und bis zu zwei ermäßigte Karten lösen. Vorverkaufsstellen sind Raiffeisenbanken, Sparkassen, Stadtmarketing Hohenems sowie www.laendleticket.com.