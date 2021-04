🍀 E-Bike gewinnen

Link kopiert

„Lächeln statt hecheln“ heißt das Motto des sportlichen VN-Gewinnspiels. Zu gewinnen gibt es ein E-Bike Centurion E-Fire Tour R860i EP 2, mit dem man ganz entspannt von A nach B radeln kann. Das kraftvolle E-Bike von Zweirad Egger in Bregenz hat einen Wert von 3349 Euro.Mit Rückenwind aus der Steckdose bequem zur Arbeit radeln und dort frisch und unverschwitzt in den Tag starten? Oder mal schnell zum Semmelholen radeln? Oder mit der Familie zur Wochenendausfahrt aufbrechen? Wer sich ein E-Bike anschaffen möchte, lässt sich am besten im Fachhandel beraten. Bei Zweirad Egger in Bregenz weiß man, dass der Fahrradkauf Vertrauenssache ist. Das erfahrene Team ist deshalb stets bemüht, so zu beraten, dass das perfekte und passende Fahrrad gefunden wird.Im Rahmen des VN-Gewinnspiels wird ein Centurion E-Fire Tour R860i EP2 verlost, mit dem man sowohl sportlich als auch komfortabel unterwegs ist. Das kraftvolle Motorsystem und der im Rahmen integrierte Akku machen das E-Fire Tour zu einem optischen Highlight im E-Trekkingbereich. Der Look wird nicht nur durch die tolle Farbkombination, sondern durch den speziellen „Einstreben- Gepäckträger“ und innenverlegte Züge abgerundet. Den sehr großen integrierten Akku (625 Wh) kann man mit einem Zusatzakku auf bis zu 1.125 Wh aufstocken. Eine richtig große Reichweite ist somit garantiert. Machen Sie mit beim großen VN-Gewinnspiel und gewinnen Sie mit etwas Glück ein E-Bike Centurion E-Fire von Zweirad Egger in Bregenz im Wert von 3.349 Euro.Einsendeschluss ist der 15. Mai 2021. Der Gewinner wird per Los ermittelt und telefonisch verständigt.