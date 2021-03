🐰Die inatura in Dornbirn

Link kopiert

„Klimawissen frisch serviert“ heißt die aktuelle Sonderausstellung in der inatura in Dornbirn. Sie thematisiert Prinzip, Ursachen und Folgen der globalen ErwĂ€rmung und zeigt mögliche Handlungsoptionen fĂŒr die Zukunft auf. FĂŒr das VerstĂ€ndnis braucht es Erkenntnisse aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie etwa der Physik, der Chemie, der Biologie, aber auch der Geologie, Geografie und nicht zuletzt der Geschichte. Die inatura versucht, die wesentlichen Erkenntnisse so zu vernetzen, dass die vermeintlich „anspruchsvolle Kost“ mit Hilfe von Experimenten und interaktiven Stationen „leicht verdaulich“ wird.VN-Abonnenten besuchen die inatura – Erlebnis Naturschau Dornbirn am Samstag, 4. und Sonntag, 5. April 2021 zum Sonderpreis. Einfach an der inatura-Kasse die VN-Vorteilskarte vorweisen, den VN-Vorteilskupon abgeben und von 50 Prozent Rabatt auf die Eintrittspreise aller Kategorien profitieren. ZusĂ€tzliche Rabatte und Aktionspreise können beim Einlösen des Gutscheins nicht geltend gemacht werden. Der Gutschein gilt nicht fĂŒr Jahreskarten. FĂŒr den Museumsbesuch gilt keine Testpflicht.