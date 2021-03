Link kopiert

für „Theater Laboratorium: Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ am Dienstag, 13. Mai 2021, 14.30 Uhr, im Löwensaal in Hohenems. Mitmachen können Sie online mit dem Kennwort „Homunculus“ unter VN.at/ mitmachen. Einsendeschluss ist der 10. Mai 2021. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. >br>Noch nie waren Lachen und eine inspirierende Unterhaltung so wichtig wie heute“, erklärt Festivalpräsident Günter Bucher und freut sich auf die diesjährige Ausgabe des Homunculus Figurentheaterfestivals. Dabei kommen manche Publikumslieblinge zurück auf die Bühne des Löwensaals in Hohenems. Zum Weinen schön wird es am 13. Mai, wenn das Theater Laboratorium von Alt- Intendant Pavel Möller-Lück die Programmperle „Monsieur Ibrahim“ (ab 12 Jahren) zeigt.