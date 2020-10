Smartphone-Kurs zum Sonderpreis

Link kopiert

Der Kurs findet am 13. und 14. Oktober 2020 jeweils von 18.30 bis 21.30 Uhr statt. Die VN erleichtern Smartphone-Neulingen den Einstieg mit einerzweiteiligen Schulung und einem Smartphone zum Vorteilspreis.Die Kurs-Teilnehmer entdecken Schritt für Schritt die vielfältigen Möglichkeiten ihres Android- Smartphones. An zwei Abenden à drei Unterrichtsstunden erklären ihnen professionelle Referenten die wichtigsten Grundlagen und Funktionen im Umgang mit dem Smartphone. Wie nehme ich das Gerät in Betrieb? Wie steige ich ins Internet ein? Wie empfange und sende ich E-Mails? Welche nützlichen Programme und Apps gibt es und wie kann ich sie einrichten? Wie mache und verschicke ich Bilder? Geübt wird mit einem Samsung Galaxy A20e Duos, das im Schulungspaket inbegriffen ist. Es punktet mit simpler Bedienung, flottem Arbeitstempo und starker Kamera. Für die zweiteilige Smartphoneschulung für Einsteiger am 13. und 14. Oktober 2020 sind keine Vorkenntnisse nötig. VN-Abonnenten zahlen für das Schulungspaket inklusive Smartphone nur 309 statt 389 Euro. Als zusätzliches Extra ist ein Jahr lang der Zugriff auf die VN-Digital inklusive (das Jahresabo lässt sich nicht auf ein bestehendes Abonnement anrechnen).Die Anmeldung zum Kurs erfolgt telefonisch unter Tel 05572 501- 404, per E-Mail an kurse@vn.at oder online unter VN.at/kurse. Die Schulung findet bei Russmedia in Schwarzach (Gutenbergstraße 1) statt. Im großen Seminarraum ist genügend Platz, um die geltenden Corona-Abstandsregeln einzuhalten. Ein Hygienekonzept sorgt zusätzlich für die Sicherheit der Referenten und Kursteilnehmer.