Comedian Stefan Otto

Link kopiert

Im Rahmen des Mundart-Festivals performt Stefan Otto in Hohenems. Die VN verlosen 10 x 2 Karten für „Stefan Otto – Gmahe Wiesn“ am Donnerstag, 5. November 2020, 20 Uhr, im Löwensaal in Hohenems. Der bayrische Musik- Comedian sorgt im Rahmen des Mundart-Festivals für einen vergnüglichen Abend. Einfach mit dem Kennwort „Wiesn“ teilnehmen unter VN.at/mitmachen. Einsendeschluss ist der 30. Oktober 2020.