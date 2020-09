Link kopiert

Die Vorweihnachtszeit einmal anders – den Advent an Bord der MS Primadonna bei einer Kreuzfahrt von Wien nach Budapest und Bratislava können VN-Abonnenten zum Sonderpreis erleben.Das Viersterne-Superior-Schiff MS Primadonna bringt Sie mit der Eleganz des Luxusliners von Wien nach Budapest und Bratislava. VN-Abonnenten buchen die Advent-Kreuzfahrt zum Sonderpreis und sparen 15 Prozent. Im VN-Abonnenten- Preis von 255 bis 425 Euro pro Person sind drei Übernachtungen in der Doppelkabine der gebuchten Kategorie, inklusive Vollpension, enthalten. Der Wellnessbereich mit Whirlpool, Sauna und Kneippbecken ist frei benutzbar. Neben anderen Extras sind zwei Unterhaltungsabende im Bordtheater sowie Transfers und Eintritte in Budapest und Bratislava im Preis inbegriffen.Die verfügbaren Termine sind: 8. bis 11. Dezember, 11. bis 14. Dezember und 17. bis 20. Dezember 2020. Details und Buchung: Donau Touristik GmbH, www.donau-touristik. info oder Tel.: 0732 2080 5001.