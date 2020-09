🎃 Zeigt her eure Mal- und Bastelarbeiten!

Link kopiert

„Do Summer ischt us, der Mo, der Mo ischt do!“ Wenn sich die Natur ihr buntes Herbstkleid anzieht, zücken große und kleine Künstler ihre Buntstifte. Auch Basteln mit Naturmaterialien steht hoch im Kurs. Denn was gibt es Schöneres als an einem verregneten Nachmittag gemeinsam kreativ zu sein? Die einen höhlen Kürbisse aus und schnitzen ihnen teuflische Fratzen oder freundliche Gruselgesichter. Andere trocknen bunte Herbstblätter und verewigen sie in originellen Kunstwerken. Oder sie sammeln Kastanien und basteln damit lustige Figuren und ausgefallene Herbstdekorationen. Der Kreativität sind gerade im Herbst keine Grenzen gesetzt! Kinder können ihre herbstlichen Bilder und Bastelarbeiten jetzt mit der ganzen VN-Leserfamilie teilen.Einfach ein Foto vom Kunstwerk machen und dieses bis Samstag, 31. Oktober 2020 aufhochladen. Jeder, der ein Foto von seinem Bild oder seiner Bastelarbeit einsendet, bekommt ein VN-Leuchtarmband geschenkt. Das superpraktische rote Armband sorgt für Sicherheit im Straßenverkehr und schützt Groß und Klein in der kommenden dunkleren Jahreszeit.