🍀 Ländle-Autokino in Bludenz

Link kopiert

Nach dem erfolgreichen Auftak vor dem Sommer in Dornbirn startet das LĂ€ndle-Autokino nun in Bludenz. Seit Anfang September wird das FreigelĂ€nde der Brauerei Fohrenburg zum Freiluftkino. Von Donnerstag bis Sonntag flimmern sowohl aktuelle Filme als auch legendĂ€re Klassiker ĂŒber die Großbildleinwand.Bei der Ladies- Night diesen Donnerstag, 24. September gibt es fĂŒr alle Damen gratis Sekt und M&M‘s. Auf dem Spielplan steht die Komödie „Brave MĂ€dchen tun das nicht“. Am Freitag kommen Harry Potter Fans mit „Gefangene von Askaban“ auf ihre Kosten. Am Samstag wird die spannende Realverfilmung von Disneys Zeichentrickklassiker „Aladdin“ gezeigt. Am Sonntag sorgt das Superhelden-Epos „Deadpool 2“ fĂŒr Spannung. Das Programm findet man unter laendle-autokino.at.Die VN verlosen jede Woche zwei Eintritte fĂŒr das LĂ€ndle-Autokino (2 Autos Ă 2 Personen). Der Film ist aus dem Wochenprogramm frei wĂ€hlbar. VN-Abonnenten können mit dem Kennwort „Autokino“ ganz einfach mitmachen unter VN.at/mitmachen. Die Auslosung erfolgt wöchentlich. Die Gewinner werden per E-Mail verstĂ€ndigt.