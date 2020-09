Link kopiert

12. September bis 4. Oktober 2020 – VN-Abonnenten erleben „Herbst.Genuss.Zeit“ zum Sonderpreis. Die Natur leuchtet in allen Rottönen und die milden Temperaturen sind ideal für Aktivitäten im Freien. Der Herbst in Vorarlberg ist wunderbar. Bei der „Herbst.Genuss.Zeit“ entdecken und genießen Besucher die kulinarische Vielfalt der Regionen Kleinwalsertal, Bregenzerwald mit der KäseStrasse, Klostertal und Biosphärenpark Großes Walsertal. Genussmomente zum Vorteilspreis Vom 12. September bis 4. Oktober 2020 stehen regionale Kulinarik, Genusswanderungen, Hofführungen und weitere genussvolle Entdeckungen auf dem Programm.Wie wäre es z. B. mit der Walser Kulinarikrunde am Freitag, 18. September, ab 17 Uhr? Fünf Gastronomiepartner kredenzen an fünf Stationen regionale Köstlichkeiten. VN-Abonnenten erleben die Kulinarikrunde zum Sonderpreis von 55,20 statt 69 Euro. Am 20., 26. September und 4. Oktober, 10.30 Uhr, wird eine Genusswanderung im Klostertal angeboten. Die kulinarische Wanderung inkl. Hofbesichtigung und Verpflegung kostet für VN-Abonnenten nur 36 statt 45 Euro. Am Freitag, 25. September, 19 Uhr, geht es unter dem Motto „Käse – Wein – Tradition“ in die Juppenwerkstatt Riefensberg – für VN-Abonnenten zum Preis von 20 statt 25 Euro. Am 25. September und 2. Oktober steht das Herbstkulinarium Großes Walsertal mit Seilbahnhfahrt, Wanderung und kulinarischen Stationen auf dem Programm – zum Preis von 40 statt 48 Euro.Die Hofführung am Christahof in Bezau am Samstag, 26. September, 16 Uhr, erleben Sie zum Preis von 8 satt 10 Euro. 15,20 statt 19 Euro kostet für Sie das Genusserlebnis „Käse & Destillate“ am Mittwoch, 30. September, 19 Uhr, im Löwen in Au-Rehmen. Alle Infos unter www.herbstgenusszeit.at.