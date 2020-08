🍀 Hella DSV gegen TSV Hartberg

Link kopiert

Am Sonntag 30. August 2020 trifft der Hella Dornbirner SV – in der ersten Runde des Uniqa ÖFB-Cups auf den Bundesligisten TSV Hartberg. Die Vorfreude bei Vorarlberger Fußballfans steigt. Das bedeutet: Eliteliga vs. Europa League, David gegen Goliath, Roman Ellensohn vs Markus Schopp. Für dieses besondere Spiel werden die Dornbirner Kicker in die Cashpoint Arena nach Altach übersiedeln. Hier können möglichst viele DSV-Anhänger unter Berücksichtigung der aktuellen Covid-19 Auflagen live dabei sein.VN-Abonnenten können 5 x 2 Karten für dieses fußballerische Highlight am Sonntag, 30. August 2020, um 11 Uhr, in der Cashpoint Arena in Altach, gewinnen. Mitmachen können Sie online mit dem Kennwort „HELLA“ unter VN.at/ mitmachen. Einsendeschluss ist der 27. August 2020. Die Gewinner werden schriftlich verständigt.