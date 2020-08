🍀 Oehl beim poolbar-Festival erleben

Link kopiert

Das poolbar-Festival geht diese Woche ins große Finale! Nach dem letzten pool-Quiz am Mittwoch (26. August) startet am Donnerstag der Poetry Slam durch. Am Freitag (28. August) steigt das Konzert einer der derzeit angesagtesten österreichischen Popbands: Oehl begeistern mit ihrem Debütalbum „Über Nacht“ längst über die Landesgrenzen hinaus, mit Herbert Grönemeyer waren sie bereits auf Tournee. Der Wiener Liedermacher Ariel Oehl und sein Partnerin- crime, der isländische Multiinstrumentalist Hjörtur Hjörleifsson sorgen für eines der Highlights des Festivalsommers rund um das Alte Hallenbad in Feldkirch. Die Besucher erwarten relaxte Grooves und verträumte Melodien auf der Open Air-Bühne im Reichenfeld. Auf dem Sprung nach oben sind auch Yakata, die als Support auftreten.VN-Abonnenten können 3 x 2 Karten gewinnen für das Konzert von Oehl am Freitag, 28. August 2020, um 18.30 Uhr, im Alten Hallenbad in Feldkirch. Einlass ist ab 17 Uhr. Mitmachen können Sie online mit dem Kennwort „Oehl“ unter VN.at/ mitmachen. Einsendeschluss ist der 26. August 2020. Die Gewinner werden schriftlich verständigt.