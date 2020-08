Herbstmesse Dornbirn

Link kopiert

Fix dabei“ heißt das Motto der 72. Herbstmesse vom 9. bis 13. September 2020 in Dornbirn.Märkte und Menschen live erleben – das steht dabei im Vordergrund. Platz für Begegnung, Raum für gute Gespräche, ein Ort, um Neues zu entdecken und Altbewährtes wieder zu treffen. In „hoamelig“- herbstlicher Atmosphäre heißt es fünf Tage lang sehen, hören, staunen und natürlich nach Herzenslust shoppen. Das Messequartier Dornbirn wird dabei zum Spiegelbild der wirtschaftlichen Vielfalt in der Region. „Auch wenn die aktuelle Ausgangssituation uns vor eine große Herausforderung stellt, bin ich davon überzeugt, dass wir diese Aufgabe gemeinsam mit der Unterstützung unserer Besucher, Mitarbeiter, Aussteller und Partner schaffen werden. Es wird sicherlich eine einzigartige und besondere Herbstmesse für uns alle werden“, ist sich Messegeschäftsführerin Sabine Tichy-Treimel sicher.Die VN verlosen 25 x 2 Eintrittskarten für die Herbstmesse vom 9. bis 13. September 2020. Mitmachen können Sie online mit dem Kennwort „Herbstmesse“ unter VN.at/ mitmachen. Einsendeschluss ist der 3. September 2020.