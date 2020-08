Link kopiert

Viel Applaus gab es im März für die Uraufführung von Thomas Arzts „Hollenstein, ein Heimatbild“ am Vorarlberger Landestheater. Jetzt wird das Stück rund um die aus Lustenau stammende Künstlerin Stephanie Hollenstein wieder aufgenommen und an vier Terminen gezeigt.Stephanie Hollenstein will malen und so zieht es sie hinaus in die Welt, fort aus ihrem Heimatort Lustenau – in den sie immer wieder zurückkehren wird – hinein in ein Leben, das fasziniert und empört, begeistert und abstößt. Denn Hollenstein ist nicht nur eine begabte Künstlerin. Sie ist auch ein eigenwilliger Mensch, dessen Biografie sich selbst heute kaum begreifen lässt. In München studiert sie Kunst und betreibt anschließend eine Malschule. Verkleidet als Mann zieht sie im Ersten Weltkrieg an die Front. In Wien lebt sie unkonventionell in einer Partnerschaft mit einer Frau, stellt ihre Werke aus, gewinnt Preise. Sie wird Mitbegründerin der Künstlerinnengruppe „Wiener Frauenkunst“, ist frühes Mitglied der NSDAP und Funktionärin unter der nationalsozialistischen Regierung. Thomas Arzt stellt sich mit seinem Text dem unfassbaren Leben der Künstlerin Stephanie Hollenstein und versucht es zu fassen.VN-Abonnenten können je zwei Karten für „Hollenstein, ein Heimatbild“ gewinnen. Das Stück wird am Freitag, 28. August (1), Samstag, 29. August (2), Sonntag, 30. August (3) und am Samstag, 5. September 2020 (4), jeweils um 19.30 Uhr aufgeführt (gekürzte Fassung ohne Pause). Sie können sich Ihren Wunschtermin aussuchen. Mitmachen können Sie online unter VN.at/mitmachen mit dem Kennwort „Hollenstein 1“, „Holllenstein 2“, „Hollenstein 3“ oder „Hollenstein 4“. Einsendeschluss ist der Montag, 24. August 2020.