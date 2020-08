Hotel Kronthaler am Achensee

Link kopiert

Urlaub in Österreich liegt heuer voll im Trend, viel zu bieten hat die Region rund um Tirols größten See, den Achensee. Seine fünf Ferienorte liegen eingebettet in der faszinierenden Berglandschaft des Karwendel- und Rofangebirges im Herz der Alpen. Ob Wellness-, Aktiv- oder Familienurlaub – hier kommt jeder auf seine Kosten. Ein besonderes Genussangebot gibt es für VN-Abonnenten: Im Vier-Sterne-Superior Hotel „Das Kronthaler“ in Achenkirch sparen sie 15 Prozent (www.daskronthaler.com). In der Kategorie Double M zahlen Sie somit für zwei Nächte ab 313 statt 368 Euro pro Person.Das VN Vorteilscard-Angebot gilt zwischen 30. August und 17. Dezember 2020 und je nach Verfügbarkeit. Zum VN-Vorteilskarte-Special gehören das Kronthaler all-in mit Frühstücksbuffet, vitalem Light Lunch, Nachmittagsjause und 5-Gang Gourmet-Abenddegustation sowie VerwöhnZEIT im Wert von 30 Euro, wählbar aus dem Susanne KaufmannTM SPAR-Menü, Wellness und SPA auf 2500 Quadratmetern und Aktivprogramm. Reservierung mit dem Kennwort „VN-Vorteilscard“, welcome@daskronthaler.com oder Tel: 0043 5246 6389