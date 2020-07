Link kopiert

Altbekannt und doch ganz neu: In seinem Musical-Highlight Aschenputtel nimmt das Theater Liberi Groß und Klein mit in eine traumhafte Märchenwelt. Mitreißende Eigenkompositionen, viel Humor und jede Menge Romantik versprechen ein unterhaltsames Live-Erlebnis für die ganze Familie. Ein bestens ausgebildetes Ensemble begeistert dabei mit poppig-rockigen Musical-Hits und originellen Choreografien. Das märchenhafte Musical dauert zwei Stunden (inkl. 20 Minuten Pause) und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. VN-Abonnenten besuchen „Aschenputtel – das Musical“ am Mittwoch zum Vorteilspreis.auf den Kartengrundpreis, zuzüglich VVK-Gebühren.Die ermäßigten Karten kosten im Vorverkauf je nach Kategorie 20,00/ 17,60 / 14,40 Euro für Erwachsene und 18,40 / 16,00 / 12,80 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Einfach die VN-Vorteilskarte vorweisen und bis zu zwei Karten zum Sonderpreis kaufen. Erhältlich sind die Karten unter www.theater-liberi.de/tickets, in allen oeticket-Vorverkaufsstellen und unter oeticket.com.