🍀10 Fruchtboxen pro Woche gewinnen

Frische FrĂĽchte direkt an den Arbeitsplatz – Ă„pfel, Birnen, Marillen, Pfirsiche, Trauben – wer mag, darf sich jederzeit bedienen. Frisches Obst fĂĽrs BĂĽro liegt voll im Trend. Der Vitaminkick sorgt fĂĽr einen klaren Kopf und fĂĽr motivierte Mitarbeiter. Frische FrĂĽchte direkt an den Arbeitsplatz gibt es jetzt auch im Ländle: Der neue Lieferservice Fruchtbox Express beliefert ab sofort Unternehmen in ganz Vorarlberg und Tirol.Der Frastanzer GroĂźhändler Fruchtexpress Grabher lanciert den Fruchtbox Express gemeinsam mit der Liechtensteiner Firma Foodbox Express. „In der Schweiz ist die regelmäßige Belieferung von frischen FrĂĽchten an den Arbeitsplatz eine groĂźe Erfolgsgeschichte, da dies mit verhältnismäßig geringen Kosten nachhaltig zur Motivation und Gesundheit der Mitarbeiter beiträgt“, so Markus Goop, einer der beiden GeschäftsfĂĽhrer. Jetzt können auch Unternehmen in Vorarlberg aus einem Angebot von unterschiedlich zusammengestellten Fruchtboxen auswählen und sich diese entweder als Einzellieferung oder im Abo liefern lassen. Die FrĂĽchte werden direkt an den Arbeitsplatz geliefert und auf Wunsch in einzelne Abteilungen verteilt. Beim Sortiment legt Fruchtbox Express Wert auf Qualität, Saisonalität und Regionalität.VN-Abonnenten können jetzt fĂĽr sich und ihre Arbeitskollegen Vitamine frei Haus gewinnen: Bis 24. Juli 2020 verlosen die VN wöchentlich zehn Fruchtboxen. Mit einem Gewicht von 5,5 kg und fĂĽnf Obstsorten machen diese Fruchtboxen jeweils neun bis zwölf Personen glĂĽcklicher. Bewerben können Sie sich unter VN.at/fruchtboxexpress.Die Wochengewinner werden telefonisch oder per Mail verständigt.t.